مواعيد مباريات الثلاثاء 11 إبريل - مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. والبطولة العربية

تبدأ اليوم مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تستأنف مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة العربية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم 11 إبريل 2023 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

بنفيكا × إنتر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري السعودي

الخليج × الشباب.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

البطولة العربية للأندية

أهلي طرابلس × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - قنوات الكأس الرياضية.

نادي قطر × الصفاقسي.. 8:00 مساء - قنوات الكأس الرياضية.

شباب الخليل × النهضة.. 8:30 مساء - قنوات الكأس الرياضية.

تشرين × المريخ.. 9:00 مساء - قنوات الكأس الرياضية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا