الشحات يكشف سر صناعته لهدف فوز الأهلي على بيراميدز

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 02:09

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - بيراميدز

أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بالفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة الأهلي: "أهدي الفوز لعائلتي التي أعيش لأجلها".

وعن صناعته لهدف الفوز الذي سجله حمدي فتحي قال: "أنا وحمدي فتحي نتحدث دائما عن ذلك ونتفق على أن يركض حتى أصنع له تلك الفرصة".

أخبار متعلقة:
ربيعة: خضعت لأشعة بين شوطي نهائي الكأس لمعرفة مدى إصابتي الزمالك في السوبر والرجاء في إفريقيا.. أجندة مباريات الأهلي القادمة علي معلول: الأهلي حقق كأس مصر من المنافس المباشر له حمدي فتحي: لا أحب الظهور الإعلامي كثيرا.. والأهلي فاز بالكأس بالخبرة والصبر

وقال خالد عبد الفتاح مدافع الفريق: "اللاعبون رجال وأشكر الجماهير دائما. الكرة للجماهير ودورهم كان واضحا اليوم".

وعن بدايته مع الأهلي الذي انضم إليه في يناير قال: "الظروف تهيأت في مباراة كبيرة أمام الزمالك ودخلنا من الباب الكبير".

واختتم "هذه بطولتي الأولى وأهديها لعائلتي التي أشكرها كثيرا".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد ليتوج بكأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز، بينما سجل محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي فتحي هدفي الأهلي.

بذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022 في مباراة كأس السوبر.

ولُعبت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0.

الأهلي بيراميدز كأس مصر حسين الشحات خالد عبد الفتاح
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - إنبي (0)-(1) فيوتشر.. جوووول بوبو والأول ليواجه المصري.. حرس الحدود يٌقصي غزل المحلة من كأس مصر خبر في الجول - تجهيز علي لطفي وعودة حارس آخر قبل مواجهة الوداد خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة حمدي فتحي وموقفه من المشاركة أمام الوداد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة الشناوي وموقف الشحات وتاو سام مرسي وحمدي ضمن سبعة محترفين في قائمة منتخب مصر ثلاثي مصري ضمن قائمة حكام أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة.. واستمرار تأهيل شلبي
أخر الأخبار
وداعا إسبانيول.. فالنسيا يضمن البقاء وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو 36 دقيقة | الدوري الإسباني
عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري 53 دقيقة | الدوري الإسباني
لاتسيو يهزم كريمونيسي ويضمن المشاركة في السوبر الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
تأهل قاري أول ووداع صاحب الإنجاز التاريخي.. تعرف على أصحاب المقاعد الأوروبية والهابطين في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
اللقب الرابع في تاريخ النادي.. الأولمبي الباجي يهزم الترجي ويتوج بكأس تونس ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - إنبي (0)-(1) فيوتشر.. جوووول بوبو والأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش