قبل فوات الأوان.. ليستر سيتي يتعاقد مع دين سميث

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:52

كتب : FilGoal

دين سميث - ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي عن تعيين دين سميث مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وذكر ليستر أن سميث يتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وينضم للجهاز الفني لـ سميث، كريج شيكسبير الذي عمل في السابق كمساعد لـ نايجل بيرسون وكلاوديو رانييري وقت التتويج بالدوري الإنجليزي عام 2016.

كما تولى شيكسبير نفسه تدريب ليستر بشكلٍ مؤقت بعد رحيل رانييري في 2017.

وكذلك يضم الجهاز الفني لـ سميث، جون تيري قائد تشيلسي وإنجلترا السابق، الذي عاونه في تدريب أستون فيلا.

وصرّح سميث عقب تولي المهمة: "أنا سعيد للغاية بفرصة تولي المهمة في الأسابيع الأخيرة من الموسم".

وأكمل: "التحدي أمامنا واضح، وقد اختبرت ذلك سابقًا أنا وجهازي الفني، وبالنظر لجودة المجموعة والمباريات المتبقية، فمن الوارد للغاية تحقيق هدفنا".

وأشار: "مهمتنا الأولى ستكون إعادة بناء الثقة وزرع الإيمان في الفريق، أتطلع للعمل مع اللاعبين هذا الأسبوع".

وأضاف: "مباراة السبت ستكون اختبارًا كبيرًا، في الدوري الإنجليزي تنافس أمام أعظم لاعبي العالم، لكننا سنحظى بدعم جماهيرنا، يجب أن نعيد التواصل معهم ليكونوا فخورين بنا".

ويبدأ سميث مهمته بمواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم السبت المقبل.

ويحضر سميث لتعويض بريندان رودجرز الذي أقيل من منصبه لتدهور النتائج.

وتولى آدم سادلر المهمة مؤقتا في الفترة الماضية حتى تولى سميث المهمة.

سميث (52 عامًا) تولى سابقًا تدريب ميلوال، وبرينتفورد، وأستون فيلا، ونورويتش سيتي.

وكانت أبرز محطات سميث رفقة أستون فيلا حيث قاده للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، كما حل الفريق معه وصيفًا لكأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل ليستر سيتي المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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