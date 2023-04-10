انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) جيرونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 75 جوردي ألبا على حساب رافينيا

ق 68 فيران توريس بدلا من أنسو فاتي

ق 59 رأسية ليفاندوفسكي مرت بعيدا عن المرمى.

ق 52 كوندي يسدد كرة مرت فوق العارضة

ق 46 فرانك كيسي بدلا من سيرجي روبرتو

استراحة

ق 19 تسديدة إيفان مارتن تمر بجوار القائم

ق 7 رأسية من ليفاندوفسكي فوق العارضة

ق 5 تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

بداية المباراة