انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) جيرونا
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق 75 جوردي ألبا على حساب رافينيا
ق 68 فيران توريس بدلا من أنسو فاتي
ق 59 رأسية ليفاندوفسكي مرت بعيدا عن المرمى.
ق 52 كوندي يسدد كرة مرت فوق العارضة
ق 46 فرانك كيسي بدلا من سيرجي روبرتو
استراحة
ق 19 تسديدة إيفان مارتن تمر بجوار القائم
ق 7 رأسية من ليفاندوفسكي فوق العارضة
ق 5 تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.
بداية المباراة
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