مباشر نهائي الكأس - الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

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انطلاق المباراة

نهائي كأس مصر الأهلي بيراميدز
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