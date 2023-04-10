مباشر نهائي الكأس - الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.
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انطلاق المباراة
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