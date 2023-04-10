انتهت نهائي الكأس - الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. الأحمر بطلا لكأس مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي وتتويجه بكأس مصر

ق 119: نزول خالد عبد الفتاح بدلا من حسين الشحات

ق 116: طرد محمد عبد المنعم

ق 110: الثاني يضيع من بيراميدز

نزول فخر الدين بن يوسف بدلا من محمد الشيبي

نزول أليو ديانج ومحمد شريف بدلا من بيرسي تاو وكهربا

ق 105: جووووووووول حمدي فتحي والثاني

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية المباراة بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 82: نزول فخري لاكاي بدلا من إبراهيم عادل

ق 79: الثاني يضيع بغرابة من بيراميدز والشناوي يتألق

ق 75: جووووول كهربا بعد متابعة لرأسية ياسر إبراهيم من ركنية نفذها الشحات

ق 73: التعادل يضيع بغرابة من فرصة للشحات

ق 72: جوووول وليد الكرتي والأول بمتابعة لرأسية أحمد سامي التي اصطدمت في العارضة

ق 70: ضغط أحمر قوي

ق 65: نزول كريم حافظ بدلا من أسامة جلال المصاب

ق 64: سقوط أسامة جلال

ق 58: نزول أفشة بدلا من السولية

نزول إسلام عيسى بدلا من السعيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 51: خروج عبد الله السعيد للإصابة

ق 47: إنذار لـ إبراهيم عادل

ق 44: فرصة خطيرة أخرى من الأهلي عن طريق عرضية محمد هاني

ق 42: كهربا يهدر أخطر فرصة

ق 39: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو

ق 37: ركلة جزاء على أسامة جلال بعد عرضية من حسين الشحات

ق 28: فرصة خطيرة من كهربا بضربة رأسية بعد عرضية حسين الشحات

ق 23: نزول ياسر إبراهيم بدلا من ربيعة المصاب

ق 19: سقوط رامي ربيعة

ق 18: ركلة حرة ينفذها معلول بعد خطأ حصل عليه كهربا من بلاتي توريه

تمزق قميص محمد هاني بعد تدخل مع رمضان صبحي 👕 خلال نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز 🔴🔵 pic.twitter.com/2cQeClkvJn — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

ق 11: تسديدة من عبد الله السعيد

ق 5: تهديد أحمر مبكر

انطلاق المباراة