انتهت نهائي الكأس - الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. الأحمر بطلا لكأس مصر
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي وتتويجه بكأس مصر
ق 119: نزول خالد عبد الفتاح بدلا من حسين الشحات
ق 116: طرد محمد عبد المنعم
ق 110: الثاني يضيع من بيراميدز
نزول فخر الدين بن يوسف بدلا من محمد الشيبي
نزول أليو ديانج ومحمد شريف بدلا من بيرسي تاو وكهربا
ق 105: جووووووووول حمدي فتحي والثاني
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية المباراة بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي
ق 82: نزول فخري لاكاي بدلا من إبراهيم عادل
ق 79: الثاني يضيع بغرابة من بيراميدز والشناوي يتألق
ق 75: جووووول كهربا بعد متابعة لرأسية ياسر إبراهيم من ركنية نفذها الشحات
ق 73: التعادل يضيع بغرابة من فرصة للشحات
ق 72: جوووول وليد الكرتي والأول بمتابعة لرأسية أحمد سامي التي اصطدمت في العارضة
ق 70: ضغط أحمر قوي
ق 65: نزول كريم حافظ بدلا من أسامة جلال المصاب
ق 64: سقوط أسامة جلال
ق 58: نزول أفشة بدلا من السولية
نزول إسلام عيسى بدلا من السعيد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 51: خروج عبد الله السعيد للإصابة
ق 47: إنذار لـ إبراهيم عادل
ق 44: فرصة خطيرة أخرى من الأهلي عن طريق عرضية محمد هاني
ق 42: كهربا يهدر أخطر فرصة
ق 39: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو
ق 37: ركلة جزاء على أسامة جلال بعد عرضية من حسين الشحات
ق 28: فرصة خطيرة من كهربا بضربة رأسية بعد عرضية حسين الشحات
ق 23: نزول ياسر إبراهيم بدلا من ربيعة المصاب
ق 19: سقوط رامي ربيعة
ق 18: ركلة حرة ينفذها معلول بعد خطأ حصل عليه كهربا من بلاتي توريه
تمزق قميص محمد هاني بعد تدخل مع رمضان صبحي 👕 خلال نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز 🔴🔵 pic.twitter.com/2cQeClkvJn— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023
ق 11: تسديدة من عبد الله السعيد
ق 5: تهديد أحمر مبكر
انطلاق المباراة