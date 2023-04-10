رومانو: تشيلسي حريص على استمرار فيليكس.. وشرطين أمام إتمام الصفقة

كشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، أن نادي تشيلسي يرغب في استمرار لاعبه المعار جواو فيليكس مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويلغب فيليكس معارا مع تشيلسي من أتليتكو مدريد منذ يناير الماضي.

وترى إدارة تشيلسي اللاعب كجزء من مشروع طويل الأمد للنادي.

ويرغب اللاعب في الاستمرار أيضا مع الفريق اللندني ولكن الأمر سيعتمد على مطالب أتليتكو مدريد المالية للتخلي عنه وكذلك المدرب الجديد.

وستبدأ المحادثات قريبا بين الطرفين بخصوص تجديد اللاعب لتعاقده.

وسجل فيليكس هدفين في 12 مباراة لعبها مع تشيلسي في جميع المسابقات منذ انضمامه للنادي.

ويعاني تشيلسي كثيرا هذا الموسم بعد أن أقال مدربيه توماس توخيل ثم جراهام بوتر، ويتولى فرانك لامبارد المسئولية الآن حيث بدأ ولايته الثانية بالخسارة أمام ولفرهامبتون.

ويتواجد تشيلسي في المركز الـ11 للدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 30 مباراة.

يذكر أن تشيلسي سيواجه ريال مدريد الأربعاء المقبل على ملعب سنتياجو بيرنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يتم حسم المتأهل رسميا في ستامفورد بريدج يوم 18 أبريل الجاري.