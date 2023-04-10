مباشر - ميتيلاند (0)-(0) لينجبي.. بداية المباراة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتيلاند ضد لينجبي في ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويجلس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند.

بداية المباراة

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المباراة ستبدأ بعد قليل

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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