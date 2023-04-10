مباشر - ميتيلاند (0)-(0) لينجبي.. بداية المباراة
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 13:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتيلاند ضد لينجبي في ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الدنماركي.
إمام عاشور
النادي : ميتيلاند
ويجلس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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