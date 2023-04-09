فشل عودة الداخلية في مباراة الأهداف الـ 7.. فوز إنبي الرابع واستمرار مأساة المقاولون

الأحد، 09 أبريل 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

سموحة 4-3 الداخلية

تغلب سموحة على ضيفه الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية سموحة حسام حسن في الدقيقة 3 وبنيامين بواتينج "هدفين" في الدقيقتين 21 و34 وصديق أوجولا في الدقيقة 43.

فيما سجل ثلاثية الداخلية ألان تشامبادي في الدقيقة 24 وسمير فكري في الدقيقة 71 وعبد العزيز السيد في الدقيقة 88.

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بذلك يحقق سموحة فوزه الأول في آخر 3 مباريات بالدوري المصري بعد الخسارة أمام الإسماعيلي 3-1 والتعادل مع أسوان 1-1.

أما الداخلية فقد نال خسارته الثانية في آخر 5 مباريات، وحقق خلالها فوزا وحيدا على غزل المحلة 2-1.

البداية أتت بتوقيع حسام حسن في الدقيقة 3 بعد تمريرة طولية أخطأ محمد نجيب تشتيتها لتصل إلى حسن فيسدد مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 21 أضاف بنيامين بواتينج الهدف الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة من مصطفى سعد.

وتمكن الداخلية من تقليص الفارق في الدقيقة 24 بمتابعة ألان تشامبادي لكرة عائدة من الحارس عمر صلاح.

وفي الدقيقة 27 أرسل حسين فيصل ركلة حرة مباشرة لتصطدم بيد محمد نجيب ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 29 تصدى عماد السيد لركلة الجزاء التي سددها حسين فيصل.

تأخر الهدف الثالث قليلا بعد ضياع ركلة الترجيح، ولكنه أتى في الدقيقة 34 بعد عرضية تسلمها بواتينج وسجلها في المرمى مسجلا الثالث.

وأجرى علاء عبد العال مدرب الداخلية تبديلين بخروج كمال أبو الفتوح ومحمد نجيب ونزول أحمد عبد الرسول وعبد العزيز السيد

وفي الدقيقة 38 أجرى أحمد سامي مدرب سموحة تبديله الأول بنزول صديق أوجولا بدلا من بنجامين بواتينج.

وأتى الرابع في الدقيقة 43 بتوقيع أوجولا بعد تمريرة من حسام حسن تلت نزوله بـ 5 دقائق.

مع بداية الشوط الثاني استمرت تبديلات عبد العال بنزول كريستوفر جون ورشيد أحمد بدلا من كليتشي شيمزي وفهد جمعة.

وفي الدقيقة 57 أتى محمد الصباحي بدلا من حسين فيصل في صفوف سموحة.

وتحصل الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد عرقلة ألان تشامبادي من الحارس عمر صلاح.

وسجل منها سمير فكري الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وخرج سمير فكري في الدقيقة 76 بآخر تبديلات الداخلية، ليأتي محمد رمضان بدلا منه.

وفي الدقيقة 86 تحصل الداخلية على ركلة جزاء ثانية بعد سقوط أحمد رشيد إثر عرقلة بركات حجاج، ليسجل منها عبد العزيز السيد الهدف الثالث في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 31 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

على الجانب الآخر تغلب إنبي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت.

تقدم أحمد خليل كالوشا برأسية لإنبي في الدقيقة 12، وتعادل جون أوكلي للمقاولون في الدقيقة 20.

فيما سجل رفيق كابو هدف الفوز في الدقيقة 41 من متابعة لكرة عائدة من الحارس.

بذلك يستمر المقاولون العرب للمباراة السابعة على التوالي بلا فوز في الدوري المصري.

فيما حقق إنبي فوزه الرابع على التوالي، وكان فقده الأخير للنقاط بالخسارة أمام المصري في فبراير الماضي.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز السادس.

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