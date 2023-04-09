مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) البنك الأهلي.. جووووول باسم مرسي والتعادل

الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 75: جوووووول

ق 68: نزول سيف الجزيري وعمرو السيسي بدلا من ناصر منسي وسيف جعفر

ق 66: حسام عبد المجيد كاد يسجل في مرماه

ق 56: تسديدة من محمد هلال تمر جوار المرمى

ق 55: تسديدة من باسم مرسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

ق 42: نزول محمد بسيوني ومحمود قاعود ومحمود سيد بدلا من أحمد ياسر وأسامة إبراهيم وحمدي علاء

ق 30: جووووول أول للأبيض عن طريق الونش

ق 25: فرصة خطيرة للزمالك عن طريق متابعة من الونش

ق 19: تسديدة من زيزو بالقدم اليسرى والحارس يتصدى لها

ق 11: إنذار لـ أسامة إبراهيم

انطلاق المباراة

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
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