مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) (2) أرسنال.. أووووه صلاااح يهدر

يحل أرسنال ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

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ق.28 جوووووووول جيسوس يسجل الهدف الثاني برأسية بعد عرضية مارتينيلي

ق.20 روبيرتسون يهدر الهدف الأول لـ ليفربول بتسديدة جانبت القائم

ق.12 أليسون يتصدى لتسديدة زينتشنكو القوية

ق.8 جوووووووول مارتينيلي يسجل الهدف الأول لـ أرسنال بعد خطأ في الإبعاد من فان دايك

ق.6 تسديدة من جاكبو تعلو العارضة

بداية المباراة