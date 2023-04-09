مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) (2) أرسنال.. أووووه صلاااح يهدر
الأحد، 09 أبريل 2023 - 17:15
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا
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ق.28 جوووووووول جيسوس يسجل الهدف الثاني برأسية بعد عرضية مارتينيلي
ق.20 روبيرتسون يهدر الهدف الأول لـ ليفربول بتسديدة جانبت القائم
ق.12 أليسون يتصدى لتسديدة زينتشنكو القوية
ق.8 جوووووووول مارتينيلي يسجل الهدف الأول لـ أرسنال بعد خطأ في الإبعاد من فان دايك
ق.6 تسديدة من جاكبو تعلو العارضة
بداية المباراة
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