مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت ضد موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحل موناكو ضيفا على نانت ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء بينما يلعب في الهجوم كل من موسيس سيمون وأندي ديلور وإيفان جويساند.

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

وشارك مصطفى محمد في 43 مباراة مع فريقه نانت خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات.

وسجل حتى الآن 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة وهو هداف فريقه.

وانضم مصطفى محمد لصفوف نانت بداية الموسم الجاري قادما من جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.

ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ولا يبتعد كثيرا عن مراكز الهبوط.

بينما يحتل موناكو المركز الرابع بـ57 نقطة وينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.