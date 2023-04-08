انتهت كرة سلة - الأهلي (79) (48) الزمالك.. فوز أحمر في اللقاء الثاني

السبت، 08 أبريل 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لـ كرة السلة.

وتقام المباراة على صالة برج العرب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 71-62 في الجولة الأولى لنصف النهائي.

أخبار متعلقة:
سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك كرة سلة - ريمونتادا الفترة الرابعة تقود الأهلي لفوز أول على الزمالك في نصف نهائي الدوري كرة سلة - انتصار أول في السلسلة.. الاتحاد يهزم سموحة في نصف النهائي سلة - احجز من هنا.. تذكرتي تطرح تذاكر نصف نهائي دوري السوبر

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 2.

بإمكانكم أيضا مشاهدة اللقاء عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة، من هنـــــــــــــــــــا.

--

انتهت.. الأهلي (79)-(48) الزمالك

ق 3: 74-43 للأهلي

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتفوق الأهلي 62-36

ق 1: 62 للأهلي مقابل 34 للزمالك

ق 6: الأهلي متفوق بنتيجة 53-28

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 44-24

ق 3: الأهلي يواصل تفوقه بنتيجة 33-19

ق 6: الأهلي متفوق بنتيجة 26-12

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 22-9

ق 1: الأهلي متقدم بنتيجة 17-7

ق 5: الأهلي يوسع الفارق بنتيجة 13-4

ق 6: التعادل 4-4 بين الفريقين

بداية اللقاء

الأهلي كرة سلة الزمالك كرة سلة دوري السوبر لكرة السلة
نرشح لكم
كرة طائرة – الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر كرة يد - الأهلي بطل دوري المحترفين بعد الفوز على الزمالك انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك في كرة السلة اتحاد السلة يكشف لـ في الجول عقوبة محترف الزمالك.. ومشكلة الخط في الرمية الحرة سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك كرة يد - لا مباراة فاصلة.. الأهلي يفوز وتعادل الزمالك قبل قمة ختام الدوري كرة طائرة - خطوة قبل قمة جديدة.. انتصار الأهلي والزمالك أولى جولات نصف نهائي الكأس
أخر الأخبار
البطولة العربية - ثالث المتأهلين للدور الثاني.. الوحدة الإماراتي ينتصر على البرج اللبناني 31 دقيقة | الوطن العربي
أشرف صبحي: العلاقات المصرية السودانية تاريخية ولا يمكن التأثير عليها 40 دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو: روما في المركز الثالث؟ هل أنت متأكد.. نحن في إيطاليا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: هالاند لا يقل عن مستوى رونالدو وميسي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان - الأهلي يرفع ملف أحداث مباراة الهلال إلى مؤسسات الدولة والاتحاد الإفريقي ساعة | الكرة المصرية
دي بروين: إذا حاولت تقليد هدف هالاند سأذهب إلى المستشفى.. ولا أقارن بنفسي مع فابريجاس ساعة | الدوري الإنجليزي
لامبارد: الخسارة من ولفرهامبتون؟ سنعمل ونحاول إعادة التشكيل من جديد ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت كرة سلة - الأهلي (79) (48) الزمالك.. فوز أحمر في اللقاء الثاني ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة