مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) فياريال.. جوووول تعادل رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.

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ق 39 جووووول التعادل من تشوكويزي.. مراوغة رائعة من تشوكويزي لناتشو فيرنانديز وتسديدة على يمين كورتوا

ق 16 جوووول أسينسيو يحاول لعب الكرة بالعرض فتصطدم بالمدافع باو توريس وتسكن الشباك

بداية المباراة