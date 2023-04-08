مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) فياريال.. جوووول تعادل رائع
السبت، 08 أبريل 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة من هنا
-----
ق 39 جووووول التعادل من تشوكويزي.. مراوغة رائعة من تشوكويزي لناتشو فيرنانديز وتسديدة على يمين كورتوا
ق 16 جوووول أسينسيو يحاول لعب الكرة بالعرض فتصطدم بالمدافع باو توريس وتسكن الشباك
بداية المباراة
نرشح لكم
دي بروين: إذا حاولت تقليد هدف هالاند سأذهب إلى المستشفى.. ولا أقارن بنفسي مع فابريجاس لامبارد: الخسارة من ولفرهامبتون؟ سنعمل ونحاول إعادة التشكيل من جديد معادلا صلاح.. ديبالا يقود روما للفوز على تورينو والمركز الثالث في الدوري الإيطالي البروفة الأخيرة قبل صدام بايرن.. مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية تشكيل ريال مدريد - 6 تغييرات من أنشيلوتي أمام فياريال انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1) - (4) مانشستر سيتي سقوط تشيلسي يتواصل.. وصراع مقاعد الأبطال والهبوط في إنجلترا يشتعل الاختبار الأخير قبل صدام الأبطال.. صاروخية دي ليخت تنصر بايرن على فرايبورج