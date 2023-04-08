مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0) - (2) مانشستر سيتي.. الثااااااني من جريليش
السبت، 08 أبريل 2023 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة منهنا
------------------------------------------------------------------------------------------------
ق58: جووووووووووووول الثاني من جاك جريليش
ق51: جوندوجان يهدر فرصة الدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+1: جوووووووول أول عن طريق إرلينج هالاند بعد عرضية من كيفن دي بروين
ق5: تمريرة من محرز إلى جريليش الذي سدد وجافين بازونو يتصدى
بداية المباراة
نرشح لكم
سقوط تشيلسي يتواصل.. وصراع مقاعد الأبطال والهبوط في إنجلترا يشتعل عودة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1) - (0) تشيلسي يونايتد يُسقط إيفرتون المستسلم بفضل الـ22 تسديدة تشكيل الدوري الإنجليزي – سترلينج وهافيرتز وفيليكس يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) إيفرتون.. انتصار جديد للشياطين الحُمر تشكيل مانشستر يونايتد – 3 تبديلات دفاعية من تين هاج ضد إيفرتون