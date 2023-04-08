مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0) - (0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة
السبت، 08 أبريل 2023 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة منهنا
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بداية المباراة
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