مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0) - (0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة

السبت، 08 أبريل 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة منهنا

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بداية المباراة

ساوثامبتون مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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