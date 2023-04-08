انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1) - (4) مانشستر سيتي

السبت، 08 أبريل 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

هدف إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة منهنا

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نهاية المباراة

ق75: جووووووووووول الرابع من ألفاريز من علامة الجزاء

ق72: جوووووووووووول تقليص الفارق

ق68: جووووووووووووول الثالث من هالاند بمقصية بعد عرضية من جاك جريليش

ق58: جووووووووووووول الثاني من جاك جريليش

ق51: جوندوجان يهدر فرصة الدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: جوووووووول أول عن طريق إرلينج هالاند بعد عرضية من كيفن دي بروين

ق5: تمريرة من محرز إلى جريليش الذي سدد وجافين بازونو يتصدى

بداية المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
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