انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1) - (4) مانشستر سيتي
السبت، 08 أبريل 2023 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة منهنا
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نهاية المباراة
ق75: جووووووووووول الرابع من ألفاريز من علامة الجزاء
ق72: جوووووووووووول تقليص الفارق
ق68: جووووووووووووول الثالث من هالاند بمقصية بعد عرضية من جاك جريليش
ق58: جووووووووووووول الثاني من جاك جريليش
ق51: جوندوجان يهدر فرصة الدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+1: جوووووووول أول عن طريق إرلينج هالاند بعد عرضية من كيفن دي بروين
ق5: تمريرة من محرز إلى جريليش الذي سدد وجافين بازونو يتصدى
بداية المباراة
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