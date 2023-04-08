الاختبار الأخير قبل صدام الأبطال.. صاروخية دي ليخت تنصر بايرن على فرايبورج

السبت، 08 أبريل 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

صاروخية دي ليخت في طريقها لشباك فرايبورج

حافظ بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني بانتصار صعب خارج قواعده على فرايبورج بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني.

وسجل ماتياس دي ليخت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 58 في المركز الأول، وبفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الثاني.

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دورتموند هو الآخر واصل مطاردة بايرن بالفوز على يونيون برلين بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم دونيل مالين بالهدف الأول في الدقيقة 28، ليتعادل كيفن بيهرينس بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 79 اقتنص يوسف موكوكو نقاط المباراة لدورتموند.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة 56، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 51 نقطة في المركز الثالث.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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