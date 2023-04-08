مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) إيفرتون.. راشفورد يهدر هدفا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وإيفرتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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ق8: رأسية من راشفورد بعد عرضية برونو لكنها مرت خارج الملعب.

ق8: راشفورد يهدر انفرادا وبيكفورد يتصدى لتسديدته.

ق3: تسديدة من سابيتزر تصدى لها بيكفورد وحولها لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.