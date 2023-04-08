مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

السبت، 08 أبريل 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبرينتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وإيفرتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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