مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

تشكيل مانشستر يونايتد – 3 تبديلات دفاعية من تين هاج ضد إيفرتون

كومباني: لم أتوقع عودة بيرنلي لـ الدوري الإنجليزي.. وجوارديولا صاحب التأثير الأكبر

الأول منذ 2004.. بيرنلي يحسم عودته لـ الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من النهاية

مؤتمر أرتيتا: تكرار خلافي مع كلوب؟ لا أعرف.. وهذا موقف ساكا من مباراة ليفربول

مؤتمر تين هاج: إريكسن جاهز للقاء إيفرتون.. وعلينا مواجهة قوة إيفرتون البدنية

مؤتمر جوارديولا: هذا سر عدم إقالتي.. هالاند جاهز وإن فقدنا النقاط سيتوج أرسنال بالدوري

تقرير: أنشيلوتي مرشح للعودة إلى تشيلسي

مؤتمر كلوب: أرتيتا استحق كل دقيقة صبر.. ونحتاج قوة أنفيلد ضد أرسنال