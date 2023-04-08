انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) إيفرتون.. انتصار جديد للشياطين الحُمر

السبت، 08 أبريل 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وإيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وإيفرتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز يونايتد بهدفين دون رد.

ق79: فيجورست يشارك بدلا من راشفورد المصاب.

ق76: تبديلان ليونايتد بمشاركة إريكسن وفريد بدلا من سانشو وسابيتزر.

ق71: جوووووووووول ثاااااان ليونايتد عن طريق مارسيال بتسديدة من داخل مطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من راشفورد بعد خطأ قاتل من كولمان في تسلم الكرة.

ق70: تسديدة قوية من راشفورد مرت لخارج الملعب.

ق67: برونو يحول عرضية سابيتزر برأسية لكن بيكفورد تصدى له.

ق60: مازال يونايتد متقدما في النتيجة.

ق59: مارسيال يشارك بدلا من أنتوني.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق45+1: تسديدة مقوسة من أنتوني تصدى لها بيكفورد وحولها لركلة ركنية.

ق36: جووووووول أووووول ليونايتد بتسديدة قوية من مكتوميناي من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سانشو.

ق35: عرضية من بيساكا قابلها سابيتزر بتسديدة على الطائر مرت خارج الملعب.

ق32: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز مرت أعلى المرمى.

ق28: بيكفورد يواصل التألق ويحرم راشفورد من هدف محقق.

ق25: أنتوني يهدر انفرادا جديدا بعد تدخل دفاعي بن جودفري.

ق22: أنتوني يهدر انفرادا وبيكفورد يتألق ويتصدى له.

ق21: تسديدة من سابيتزر تصدى لها بيكفورد على مرتين.

ق12: يا ربااااه القائم يحرم أنتوني من هدف محقق، وبيساكا تابع الكرة وضرب مصيدة التسلل لكنه سدد الكرة خارج الملعب.

ق8: رأسية من راشفورد بعد عرضية برونو لكنها مرت خارج الملعب.

ق8: راشفورد يهدر انفرادا وبيكفورد يتصدى لتسديدته.

ق3: تسديدة من سابيتزر تصدى لها بيكفورد وحولها لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

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