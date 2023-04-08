تشكيل مانشستر يونايتد – 3 تبديلات دفاعية من تين هاج ضد إيفرتون

أجرى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ثلاثة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون مساء اليوم السبت.

ويستضيف يونايتد منافسه إيفرتون في ملعب أولد ترافورد في الجول 30 من الدوري الإنجليزي.

ويشارك آرون وان بيساكا وهاري ماجواير وتايريل مالاسيا في اللقاء بدلا من ديوجو دالوت ورافائيل فاران ولوك شو واللذين خاضوا لقاء برينتفورد الأخير.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آرون وان بيساكا- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- تايريل مالاسيا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- مارسيل سابيتزر

في الوسط الهجومي: أنتوني- برونو فيرنانديز- جادون سانشو

في الهجوم: ماركوس راشفورد

ويحتل يونايتد المركز الرابع بـ53 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 بـ27 نقطة.