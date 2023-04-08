تقنية الفيديو ترفض فوز الروسونيري.. ميلان يتعادل سلبيا مع إمبولي

السبت، 08 أبريل 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

ميلان _ إمبولي

ميلان _ إمبولي

فشل ميلان في تحقيق الفوز على إمبولي واكتفى بالتعادل السلبي في الجولة 29 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو.

وارتفع رصيد ميلان لـ 52 نقطة في المركز الثالث متفوقا على إنتر بفارق نقطة.

بينما ظل إمبولي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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وتدخلت تقنية الفيديو 3 مرات في اللقاء، حيث رفضت احتساب ركلتي جزاء للروسونيري وألغت هدفا قاتلا.

وأجرى ستيفانو بيولي 5 تغييرات على تشكيل الفريق الذي فاز على نابولي برباعية.

فقاد البلجيكي ديفوك أوريجي ومن خلفه البلجيكي أليكسيس ساليميكريس والكرواتي أنتي ريبيتش الهجوم.

كما تواجد ماليك تشاو في الدفاع وتوماسو بوبيجا في الوسط.

وصف المباراة

أهدر أنتي ريبيتش فرصة تقدم الروسونيري في الدقيقة 13 بعدما انفرد داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

ظل ميلان مستحوذا على الكرة لكن دون خطورة محققة على مرمى إمبولي.

وتألق حارس الضيوف وتصدى في الدقيقة 40 لتسديدة ساندرو تونالي.

في الشوط الثاني أهدر توماسو بوبيجا فرصة التقدم بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 51.

ورفضت تقنية الفيديو في الدقيقة 55 احتساب ركلة جزاء لصالح ثيو هيرنانديز.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 60 بسبب لمسة يد، لكن تقنية الفيديو رفضت احتساب الركلة ليظل التعادل سائدا بين الفريقين.

أجرى ستيفانو بيولي عدة تغييرات بحثا عن التقدم والفوز.

فكاد أليساندرو فلورينزي أن يسجل هدف التقدم لكن كرت مرت بجوار القائم في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 83 منع الحارس فرصة أوليفييه جيرو من التسجيل.

وسجل جيرو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 لكن تقنية الفيديو تدخلت ورفضت احتساب الهدف لوجود لمسة يد على الفرنسي.

لم يستغل ميلان الدقائق الإضافية لينتهي اللقاء بخيبة أمل جديدة في سان سيرو.

ميلان إمبولي الدوري الإيطالي
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