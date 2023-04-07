عامر حسين لـ في الجول: تقنية الفيديو تتواجد في نهائي الأهلي وبيراميدز.. وهكذا انتهت الأزمة

تحدث عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن عودة تقنية الفيديو إلى مباريات الدوري المصري بعد توقفها مؤقتا في الآونة الأخيرة.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بدأت عودة تقنية الفيديو للدوري المصري اليوم".

وأضاف "التقنية ستتواجد أيضا يوم الإثنين في نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز".

وأوضح "الأزمة انتهت اليوم بسدادنا لمبلغ ٤ مليون جنيه".

واختتم "كما تم الاتفاق أيضا على جدولة باقي المستحقات".

وعادت تقنية الفيديو اليوم الجمعة في مباراة المصري وحرس الحدود بقيادة عبد العزيز السيد ويعاونه شهاب راشد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن حكام المباراة أمس الخميس بدون حكام تقنية الفيديو.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الإثنين في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الزمالك في كأس السوبر.

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com في وقت سابق أن سبب عدم إقامة مباريات سموحة والإسماعيلي، وإنبي والبنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب دون الـ VAR. (طالع التفاصيل) هو عدم سداد اتحاد الكرة للمستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية طالبت اتحاد الكرة بإيجاد الحل في أسرع وقت ممكن لتطبيق التقنية في كل المباريات.

وقال أحمد دياب رئيس الرابطة عبر FilGoal.com: "رابطة الأندية فوجئت بخطاب من اتحاد الكرة يوضح أن الاتحاد قرر استكمال الدوري المصري بدون تقنية الفيديو بسبب عدم توفر سيولة مادية للدفع للشركة المسؤولة عن التقنية ولوجود متأخرات مالية من الأندية للاتحاد".

وأضاف "رابطة الأندية ردت على اتحاد الكرة بخطاب رافضة القرار بشكل تام وألزمت اتحاد الكرة باستكمال مسابقة الدوري باستخدام التقنية خاصة أن الأندية دفعت المستحقات المتعلقة بالتحكيم لاتحاد الكرة (بدلات الحكام واستقدام الـ VAR)".

وأوضح "ما يتحدث عنه اتحاد الكرة هي مستحقات تخص تسجيل اللاعبين ورسوم الانتقالات للموسم الحالي أو المواسم السابقة وليس لها علاقة بالحكام وتنظيم المباريات".

وأتم مشددا "وعليه رابطة الأندية تلزم اتحاد الكرة بخوض الدوري بتقنية الفيديو وتحمل المسؤولية وترفض تماما أي محاولات من اتحاد الكرة لتنفيذ قراره".

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com التطورات بعد ذلك قائلا: "دخلنا في مفاوضات جادة مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو من أجل إعادتها للعمل في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "اتحاد الكرة لا يتعمد تنحية العمل بتقنية الفيديو كما يتوهم البعض، ولكن حدثت بعض المعوقات والعراقيل والآن نعمل على حلها".

واختتم تصريحاته "يحرص اتحاد الكرة على تطبيق العدالة وتوفير الأجواء الإيجابية لكافة الأندية والمسابقات وتحمل واجباته ومسؤولياته".

موقف وزارة الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائي وتام مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفيديو بالدوري المصري بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضور مجموعة من قيادات اتحاد الكرة والرابطة والشركة المتحدة، بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بحقوق البث والرعاية، وكذلك استحداث طرق وفقا للوائح المنظمة تختص بتوفير حد أدني لرعاية الأندية وبخاصة الجماهيرية.

رد اتحاد الكرة

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر صدى البلد: "أزمة تقنية الفيديو نشبت بسبب مستحقات متأخرة منذ 2020 والشركة المسؤولة هددت بفسخ التعاقد. خالد الدرندلي وحازم إمام عقدا جلسة مع الشركة إضافة لجلسة أخرى عقدها المدير التنفيذي في إسبانيا من أجل الوصول إلى اتفاق حول جدولة المستحقات وقريبا ستُحل الأزمة".

وأوضح "الأندية لم تكن تساهم من قبل في توفير مبالغ تقنية الفيديو ولكن مؤخرا بعض الأندية ساهمت والبعض الآخر لم يقم بالسداد. في النهاية نحن داعمين لهم وسنعقد جلسة مع رابطة الأندية لمناقشة هذه الأمور".

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