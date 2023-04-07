تقرير مغربي: رئيس الرجاء يقطع وعدا للاعبيه قبل مواجهة الأهلي

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

علي معلول مع الأهلي أمام الرجاء

قطع عزيز البدراوي رئيس الرجاء المغربي وعدا للاعبيه قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي فإن البدراوي قطع وعدا للاعبي الرجاء بصرف مستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة الأهلي.

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وأوضح التقرير أن البدراوي صرف مكافآت للاعبي الرجاء عقب التعادل مع الوداد بالدوري المغربي ووعدهم بصرف الرواتب المتأخرة تحفيزا لهم قبل اللعب ضد الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي قد حدد يوم ٢٢ أبريل لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

كما يخاطب الأهلي الجهات الأمنية للحصول على نفس عدد الحضور الجماهيري الذي تواجد في مباراة الهلال السوداني الماضية، وهو ٥٠ ألف متفرج.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي والرجاء المغربي.

أيضا يلعب صنداونز الجنوب إفريقي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

فيما يلعب الوداد المغربي مع سيمبا التنزاني، والترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

سيمبا التنزاني× الوداد المغربي (المباراة رقم 1)

الأهلي المصري × الرجاء المغربي (المباراة رقم 2)

شباب بلوزداد الجزائري × صنداونز الجنوب إفريقي (المباراة رقم 3)

شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي (المباراة رقم 4)

نصف النهائي:

الفائز من "شبيبة القبائل × الترجي" X الفائز من "الأهلي × الرجاء"

الفائز من "سيمبا × الوداد" X الفائز من "شباب بلوزداد × صنداونز"

الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

وبذلك حال تأهل الأهلي سيلعب مباراة إياب نصف النهائي ضد الفائز من شبيبة القبائل والترجي على ملعبه باستاد القاهرة.

النهائي:

نصف النهائي الأول × نصف النهائي الثاني

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.

وحال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الذهاب على ملعبه باستاد القاهرة بينما الإياب خارج ملعبه.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي بطولة إفريقيا في الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة.

وحقق الأهلي اللقب نسختي 2020 و2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بينما حصد وصافة النسخة الأخيرة أمام الوداد.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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