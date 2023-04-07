هدف غير صحيح وآخر أكثر غرابة.. جنون في تعادل إنتر ميلان مع ساليرنيتانا

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر × ساليرنيتانا

روميلو لوكاكو - إنتر × ساليرنيتانا

تعادل إنتر ميلان مع مضيفه ساليرنيتانا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإيطالي.

الهدف الأول أتى في الدقيقة السادسة بتوقيع روبن جوسينز ظهير إنتر بعد تمريرة من روميلو لوكاكو.

هذا الهدف أثار عاصفة من الجدل، حيث أثبتت تقنية الفيديو أن الكرة لم تعبر الخط بكامل محيطها، وأن الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا تصدى لها قبل مرورها.

استمرت المباراة ودفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر بالثلاثي لاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزوفيتش وروبرتو جاليارديني بدلا من خواكين كوريا ونيكولو باريلا وكريم أصلاني.

وفي الدقيقة 75 حل فيديريكو ديماركو بدلا من جوسينز، ثم أتى إدين دجيكو بدلا من روميلو لوكاكو.

وفي الدقيقة 90 سجل أندريا كاندريفا لاعب إنتر السابق هدف تعادل ساليرنيتانا بعرضية سكنت الشباك وسط دهشة الجميع.

إنتر ميلان الآن في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، ومركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا مهدد من روما الذي يملك 50 نقطة من 28 مباراة، ويلعب مع تورينو غدا.

فيما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 10 نقاط مؤقتا عن فيرونا صاحب أول مراكز الهبوط.

نرشح لكم
جرينوود: قاتلنا حتى النهاية.. وكنا نؤمن بالفوز أمام ليفربول ذا أثلتيك: أستون فيلا يتحرك لتمديد عقد إيمري استراحة أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(2) أرسنال.. نهاية الشوط الثاني السابع على التوالي.. ريال مدريد يواصل انتصاراته ويهزم أيك أثينا بصاروخية فالفيردي استراحة أبطال أوروبا - لايبزيج (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول "كاوت سيطر على مشاعره".. فنربخشة يلحق بـ ليفربول الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا تشكيل أرسنال - ساليبا على مقاعد البدلاء.. وجيوكيريس وإيزي يقودان الهجوم أمام سلافيا براج تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام لايبزيج.. وشرقي أساسي
أخر الأخبار
جرينوود: قاتلنا حتى النهاية.. وكنا نؤمن بالفوز أمام ليفربول 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكوكي: لاعبو المصري يمرون بفترة شك.. وأشكر النحاس وسامي 32 دقيقة | الدوري المصري
كأس عاصمة مصر - في الظهور الأول لـ الكوكي.. المصري يتعادل سلبيا مع منتخب السويس بتروجت 36 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: أستون فيلا يتحرك لتمديد عقد إيمري 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(2) أرسنال.. نهاية الشوط الثاني 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السابع على التوالي.. ريال مدريد يواصل انتصاراته ويهزم أيك أثينا بصاروخية فالفيردي 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - لايبزيج (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
"كاوت سيطر على مشاعره".. فنربخشة يلحق بـ ليفربول الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الخليج للناشئين - مصر (3)-(1) الإمارات.. البطولة الأولى 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد إمام وزيزو والشناوي من لقاء المقاولون 3 "الأهلي ليس المنافس الذي تهدده بهذا الشكل".. وائل جمعة ينتقد مودرن ويوجه رسالة للاعبين 4 انتهت دوري أبطال أوروبا للشباب - برشلونة (3)-(3) أستون فيلا.. تعادل قاتل