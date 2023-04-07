تقرير: مرموش إلى فرانكفورت بعد اجتياز الكشف الطبي

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أتم عمر مرموش لاعب فولفسبورج الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

ونقل الصحفي فابريزيو رومانو عن قناة سبورت 1 الألمانية خبر إتمام الصفقة.

وينتهي عقد مرموش مع فولفسبورج في يونيو القادم.

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وأوضح رومانو أن دايتشي كامادا صانع ألعاب فرانكفورت سيترك النادي بنهاية عقده أيضا في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت وافق على بيع لاعبه الدنماركي ياسبر ليندستروم في نهاية الموسم تمهيدا لضم عمر مرموش.

وأفاد تقرير سكاي أن الجناح الدنماركي الذي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية أصبح جاهزا لمغادرة فرانكفورت بمجرد الإعلان عن ضم مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت قد يعلن قريبا ضم الدولي المصري مجانا، بعدما يوافق على أحد العروض المقدمة للاعبه الدنماركي.

وأشارت تقارير إلى أن أرسنال وليفربول يراقبان موقف البالغ من العمر 23 عاما.

وقبل أسابيع، أفادت جريدة بيلد أن المفاوضات بين آينتراخت ومرموش وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللاعب اقترب من الانتقال لفرانكفورت.

فيما أوضحت جريدة WAZ الألمانية أن فرانكفورت تغلب على عدد أندية الدوري الألماني في الصراع على التعاقد مع عمر مرموش في صفقة طويلة الأمد.

في حالة انتقاله إلى فرانكفورت سيعود مرموش للعمل مع أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت الحالي ومدربه السابق في فولفسبورج، الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 28 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم.

وسجل مرموش 6 أهداف وصنع هدفا مع الفريق.

يذكر أن الدولي المصري لعب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.

فولفسبورج الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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