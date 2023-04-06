مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) فيوتشر.. طرد زوران

الخميس، 06 أبريل 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - أحمد رفعت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وفيوتشر في الدوري المصري لحساب الجولة 23.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 من 21 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة أيضا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 35: الحكام يطرد مدرب الاتحاد

ق 15: القائم يمنع الهدف الأول لفيوتشر

ق 1: المهدي سليمان يتألق في التصدي لرأسية أحمد عاطف.

بداية اللقاء

الاتحاد فيوتشر الدوري المصري
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