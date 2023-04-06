تين هاج يلمح لعودة إريكسن أمام إيفرتون

ألمح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لإمكانية مشاركة كريستيان إريكسن في مباراة الفريق ضد إيفرتون يوم السبت.

ويحل إيفرتون ضيفا على يونايتد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وغاب إريكسن عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل يناير الماضي، لكنه شارك في التدريبات الجماعية للشياطين الحمر يوم الخميس.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إمكانية عودة إريكسن أمام إيفرتون؟ سنرى. نحن نراقبه يومًا بعد يوم".

وأضاف "لقد عاد هذا الأسبوع فقط إلى التدريبات الجماعية. سيتدرب معنا الخميس والجمعة، ثم سنقرر ما إذا كان يمكنه المشاركة مجددا أم لا".

Look who we saw at Carrington 👀#MUFC pic.twitter.com/7FLgAkw0Ze — Manchester United (@ManUtd) April 6, 2023

وأشاد المدرب الهولندي بلاعبي الوسط الذين شاركوا في الفوز على برينتفورد في ظل غياب إريكسن وكاسيميرو قائلا "لدينا فريق جيد. أمام برينتفورد كان خط الوسط رائعًا بتواجد سكوت ماكتوميناي وبرونو فيرنانديز. مارسيل سابيتزر أيضا كان رائعا".

وتحوم الشكوك حول مشاركة لوك شاو أمام إيفرتون بعد أن غادر الشوط الأول ضد برينتفورد بسبب الإصابة، كما يستمر غياب توم هيتون ودوني فان دي بيك وأليخاندرو جارناتشو.

وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد.

واستضاف يونايتد منافسه برينتفورد في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد لـ53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث.

ويبتعد يونايتد عن ملاحقه توتنام بفارق 3 نقاط وللشياطين الحُمر لقاء أٌقل.

أما برينتفورد فتجمد رصيده عند 43 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بفارق الأهداف ولقاء أكثر من ليفربول الذي يأتي ثامنا.

وبفضل هدفه، وصل عدد أهداف راشفود خلال الموسم الجاري في ملعب أولد ترافورد إلى 19 وهو أعلى رقم يتحقق من بين لاعبي الفريق منذ وأين روني في موسم 2011-2012.

كما أن ذلك الهدف جعل راشفورد يتساوى مع أسطورة يونايتد أندي كول بـ121 هدفا لكل منهما.