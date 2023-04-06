سان جيرمان يرضخ لمطالب مبابي بشأن استخدام صورته

الخميس، 06 أبريل 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

رضخ نادي باريس سان جيرمان لمطالب نجمه كيليان مبابي الذي اعترض على ظهوره في مقطع فيديو ترويجي بدون الحصول على إذن منه.

قبل ساعات، نشر مبابي رسالة غاضبة عبر إنستجرام، إثر إطلاق النادي لحملة ترويجية قائمة عليه في الدعاية للاشتراكات والتذاكر الموسمية.

لكن باريس سان جيرمان لم ينتظر الكثير حتى أزال مقطع الفيديو الذي اعترض عليه مبابي من منصات النادي.

وكتب مبابي بيانا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جاء على النحو الآتي:

جاء دوري لمشاهدة الحملة الدعائية لتجديد الاشتراك في موسم 2023-2024.

لم يتم إبلاغي بمحتوى هذه المقابلة في أي وقت، بل كانت تبدو كمقابلة عادية في يوم ترويجي للنادي.

لا أتفق مع الفيديو الذي تم نشره، ولهذا أقاتل للحصول على حق الصور الفردية.

باريس سان جيرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، وهو ليس "كيليان سان جيرمان".

ويعد مبابي - 24 عاما - لاعبا في غاية الأهمية مع فريق العاصمة الفرنسية، حيث بات هدافه التاريخي بـ 202 هدفا في 251 مباراة.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد كيليان الحالي مع باريس في صيف 2025.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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