الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات إلى ليفربول بشأن تصرفات لاعبيه أمام سيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات لنادي ليفربول بشأن تصرفات لاعبيه خلال مباراة مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

وخسر ليفربول من مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-4 ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا جاء على النحو الآتي:

"تم توجيه الاتهام إلى نادي ليفربول بعد محاصرة لاعبيه لحكم مباراتهم ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم السبت 1 أبريل".

"اتهم نادي ليفربول بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة وعدم التصرف بطريقة لائقة".

"أمام النادي مهلة حتى يوم الأربعاء 12 أبريل للرد على هذه الاتهامات".

ما حدث كان في الدقيقة 34 حين التف مجموعة من لاعبي ليفربول حول حكم اللقاء للمطالبة بإشهار بطاقة صفراء ثانية في وجه رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي.

رودريجو منع كودي جاكبو من الانطلاق بهجمة مرتدة حين أمسكه بيده في منتصف الملعب، وبالفعل أطلق الحكم صافرته لاحتساب المخالفة.

وركض لاعبو ليفربول نحو الحكم للمطالبة بطرد رودريجو الذي نال بطاقة صفراء أولى قبل ذلك بدقيقتين.

الدولي الإسباني أفلت من العقوبة حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، قبل أن ينجح فريقه في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني ليفوز 4-1.