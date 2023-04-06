الحكم على ظهير الجزائر بالسجن مع إيقاف التنفيذ للاعتداء الجنسي

الخميس، 06 أبريل 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

إلياس شتي - آنجيه

حكمت المحكمة على إلياس شتي لاعب آنجيه ومنتخب الجزائر، بالسجن لمدة 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" أن شتي أدين بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.

وحصل شتي على الحكم مع إيقاف التنفيذ بعد اعترافه بلمس فتاة بشكل غير لائق في ملهى ليلي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكان عبد العزيز بو حمزة المدير الفني السابق لـ آنجيه قد دافع عن لاعبه عندما خرجت التقارير بشأن تورطه.

وقال بو حمزة: "ذلك ليس بذيئًا، كلنا لمسنا فتيات من قبل".

ليتلقى بو حمزة انتقادات هائلة، ويُجبر على تقديم استقالته من تدريب آنجيه الشهر الماضي.

شتي (28 عامًا) ظهير أيسر جزائري انضم إلى آنجي مطلع الموسم الجاري قادمًا من الترجي التونسي.

وسبق لـ شتي اللعب في صفوف اتحاد عنابة، وشبيبة الساورة، وشبيبة القبائل في بلاده الجزائر.

ولم يخض شتي إلا 6 مباريات بقميص آنجيه هذا الموسم، بواقع 205 دقيقة.

وكان شتي عنصرًا أساسيًا في تتويج الجزائر بكأس العرب 2021، إذ شارك في كل الدقائق الممكنة بالبطولة.

وتواجد شتي في قائمة الجزائر بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة دون أن يشارك في أي دقيقة.

الجزائر أنجيه إلياس الشتي
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