البليهي يثير قلق الهلال قبل دربي الشباب

الخميس، 06 أبريل 2023 - 13:07

كتب : FilGoal

علي البليهي وميسي

أثار المدافع الدولي السعودي علي البليهي قلق الجهاز الفني لناديه بقياجة المدرب الأرجنتيني رامون دياز قبل مواجهة الشباب.

ويلعب الهلال ضد الشباب غدا الجمعة في دربي مرتقب ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وأعلن الهلال أن الفحوصات الطبية أوضحت إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية خلال مواجه فريقه أمام الخليج.

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وباتت فرص البليهي صعبة للغاية في المشاركة بمباراة الهلال المرتقبة أمام الشباب في ظل الصراع المحتدم على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

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وكان الهلال قد فاز على الخليج بنتيجة 2-0 سجلهما المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في مباراة مؤجلة من الجولة 17.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

فيما يتصدر اتحاد جد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، يليه النصر صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق نادي النصر.

الهلال الشباب الدوري السعودي ، الشباب
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