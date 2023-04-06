في الجول يكشف أفراد الجهاز الفني لقيادة الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي

الخميس، 06 أبريل 2023 - 00:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على شكل الجهاز الفني المعاون الخاص بفريق كرة القدم في الفترة المقبلة لحين التعاقد مع المدرب الجديد.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام للفريق.

بالإضافة إلى كل من عبد الواحد السيد مديرا للكرة، وأحمد مجدي مدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى.

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على أن يقود هذا الجهاز المران لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتعثرت مفاوضات الزمالك مع المدرب الألماني هايكو هيرليتش الذي كان قريبا من تولي تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن هناك خلاف بين المدرب الألماني وإدارة الزمالك منع الطرفين من إتمام التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب الخلاف هو رغبة هايكو هيرليتش وضع شرط جزائي بقيمة ما يتبقى من التعاقد كاملا في حاله فسخ التعاقد معه، في حين كان يريد الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

وكان تعاقد الزمالك مع هايكو هيرليتش سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة في حالة التراضي بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك اجتمع بحضور أحمد حسام ميدو وخالد الغندور عضوا اللجنة الفنية للنادي، ومحمد عبد المنصف لتحديد مدرب الفريق أمام البنك الأهلي.

وبات الزمالك دون مدرب بعد إقالة أحمد عبد المقصود بالإضافة لتعثر مفاوضات هايكو هيرليتش.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وانعقدت اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك يوم الجمعة الماضي واستقرت على اسم هايكو وترى أنه المدرب الأنسب لقيادة الأبيض في الفترة المقبلة.

ووصل هايكو إلى مصر أول أمس الثلاثاء من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك وإتمام اتفاقه مع الأبيض قبل تعثر المفاوضات.

وكان الزمالك أعلن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتولى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة، وضد المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وضد المصري في الدوري.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري بتعادل ثم خسارتين.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن قرارات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوم الثلاثاء بعد الخسارة من البنك الأهلي.

وقال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة النادي: "مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغني بعدة قرارات بعد الخسارة من المصري وهي: تجميد 4 لاعبين وخصم 30% من إجمالي عقودهم و25% من عقودهم الخاصة بالموسم الحالي".

وأضاف "وقرر رئيس النادي أيضا الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني الحالي للفريق الكروي بالكامل".

ولم يُحدد عبد الحميد أسماء الرباعي الذي تعرض للتجميد وخصم المستحقات.

ويتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

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