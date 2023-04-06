طارق مصطفى يكشف حقيقة عودته للتدريب في مصر

الخميس، 06 أبريل 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

أوضح طارق مصطفى المدير الفني لـ أولمبيك أسفي حقيقة رحيله عن الفريق بسبب وجود عروض من الدوري المصري.

وبحسب تقارير مغربية فارتبط طارق مصطفى بالعودة لمصر من جديد للتدريب من بوابتي إنبي والزمالك.

وقال طارق مصطفى المدير الفني لـ أولمبيك آسفي عبر موقع العمق المغربي: "احترم كلمتي ووقعت عقدا أبديا مع أولمبيك آسفي، لم أوقع عقدا كتابيا بل شفهيا، رغم أن لدي 3 عروض من أندية مصرية وعربية".

أخبار متعلقة:
إنبي: طارق مصطفى بين المرشحين لخلافة كشري في إنبي طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش رئيس أولمبيك آسفي: جددنا عقد طارق مصطفى.. وهدفنا التتويج بلقب الدوري طارق مصطفى يتحدث بعد قيادة فريقه للبقاء في الدوري المغربي

وأكمل "أشكرهم على ثقتهم، ووعدت جماهير ومسؤولي ولاعبي فريقي بالبقاء".

ويحتل أولمبيك آسفي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن الجيش الملكي.

وودع الفريق منذ أيام كأس العرش المغربي من دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام الفتح الرباطي.

وقاد المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، فريق أولمبيك آسفي الموسم الماضي لتجنب الهبوط

وقاد مصطفى الفريق حينها في 10 مباريات حقق الفوز في 5 وتعادل 4 وخسر مباراة وحيدة على يد الوداد الذي توج بلقب البطولة.

يذكر أن طارق مصطفى سبق له تدريب الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم بالدوري المغربي.

الدوري المصري طارق مصطفى أولمبيك آسفي
نرشح لكم
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. ويكفيني ثقة الجهاز الفني مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا
أخر الأخبار
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 5 ساعة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء 5 ساعة | سعودي في الجول
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف 6 ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي 6 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك 6 ساعة | كرة طائرة
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 6 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء 6 ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي 4 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى