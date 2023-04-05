مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد برينتفورد
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
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