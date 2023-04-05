مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد مع كاسيميرو بعد البطاقة الحمراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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