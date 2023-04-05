بيراميدز: لن نهدي تذاكر نهائي كأس مصر للفرق المنافسة.. وجمهورنا في تزايد مستمر

كشف عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز حقيقة نية ناديه شراء التذاكر المخصصة لمباراة الفريق أمام الاهلي في نهائي كأس مصر وإهدائها للفرق المنافسة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة نهائي كأس مصر 2022 بين الأهلي وبيراميدز يوم 10 إبريل المقبل.

وقال مدحت عبر المركز الإعلامي لناديه: "النادي يعتز بكل جماهير الكرة المصرية، بمختلف انتماءاتها، وينفي جملة وتفصيلا ما يردده البعض حول شراء التذاكر المخصصة لمباراة الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، وإهدائها إلى جماهير الفرق المنافسة من أجل حضور اللقاء".

وأضاف "ما يتردد حول رغبة النادي في شراء التذاكر لحرمان جماهير المنافس من حضور اللقاء، هو كلام عار تماما من الصحة، لأن النادي يحترم كافة الجماهير المصرية وحريص كل الحرص على عودة الجمهور للملاعب وتواجدها بأفضل صورة".

وأوضح " النظام الخاص بشركة تذكرتي الذي تتم عليه عمليات بيع تذاكر المباريات لا يسمح للمشجعين بشراء تذاكر فرق أخرى وبالتالي لا يمكن لمشجع فريق آخر شراء تذاكر بيراميدز في النهائي".

واختتم "نحن نعتز كثيرا بجمهور نادي بيراميدز الذي بدأ يتزايد وينمو بصورة تدريجية مؤخرا، وأوجه إليهم الدعوة لحضور مباراة النهائي ودعم الفريق ومساندته في هذا اللقاء الهام، وتشجيعه بهدف تحقيق أول بطولة في مشواره".

وكان بيراميدز قد تأهل لنهائي كأس مصر عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في نصف النهائي.

فيما فاز الأهلي على سموحة 3-1 في الدور ذاته.