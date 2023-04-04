مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 إبريل والقنوات الناقلة.. المصري يستضيف الزمالك و4 مؤجلات في إنجلترا وكؤوس أوروبا

يخرج الزمالك لمواجهة صعبة أمام المصري ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة وتذاع على أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

وفي نفس التوقيت، يستضيف أسوان نظيره سموحة في المباراة التي ستذاع على أون تايم سبورتس 2 بتعليق وليد عبد الرازق.

ويستضيف الداخلية نظيره فاركو في التاسعة والربع مساء أيضا على استاد بترو سبورت.

وتقام أربع مباريات مؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يستضيف تشيلسي نظيره ليفربول في التاسعة مساء على ملعب ستامفورد بريدج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق حفيظ دراجي.

وجاءت باقي المباريات كالتالي:

ليستر سيتي ضد أستون فيلا - 8:45 مساء - بي إن سبورتس 2 - تعليق عامر الخوذيري

ليدز يونايتد ضد نوتنجهام فورست - 8:45 مساء - بي إن سبورتس 3 - تعليق: عادل خلو

بورنموث ضد برايتون - 8:45 مساء - بي إن سبورتس اكسترا 1 - تعليق: أحمد فؤاد

وفي كأس إيطاليا، يستضيف يوفنتوس نظيره إنتر ميلان في ذهاب نصف النهائي في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عامر عبد الله.

وفي كأس إسبانيا، يستضيف أتليتك بلباو نظيره أوساسونا في إياب نصف النهائي، وتذاع عبر قناة "SSC Sport 1" بتعليق مشاري القرني في التاسعة مساء.

وفي البطولة العربية، يلعب طلائع الجيش مع أهلي طرابلس في العاشرة مساء ضمن التصفيات التأهيلية للبطولة العربية.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 2 بتعليق أدهم مخادمة.

وتقام أيضا مباراتين في كأس ألمانيا، حيث يستضيف بايرن ميونيخ نظيره فرايبورج لحساب ربع النهائي في التاسعة إلا الربع، وتذاع عبر دبي الرياضية 2 بتعليق عبد الله السعدي.

ويخرج أيضا يونيون برلين لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في السادسة مساء، وتذاع عبر دبي الرياضية 2 بتعليق راشد عبد الرجمن.

وفي الدوري السعودي، يستضيف المتصدر الاتحاد نظيره ضمك في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة SSC Sport Extra 2 بتعليق عبد الله الحربي.

ويلعب الوصيف النصر خارج أرضه أمام العدالة في التوقيت ذاته، وتذاع عبر قناة SSC Sport Extra 1 بتعليق عبد الله الغامدي.