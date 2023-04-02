ليستر سيتي يعلن رحيل رودجرز عن تدريب الفريق

الأحد، 02 أبريل 2023 - 15:24

كتب : FilGoal

براندن رودجرز ليستر سيتي الدرع الخيرية

أعلن نادي ليستر سيتي رحيل مدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز بالاتفاق بين الطرفين.

وتراجعت نتائج ليستر سيتي بشكل كبير في الموسم الحالي ليتواجد الفريق في المركز الـ18 مع تلقيه 17 هزيمة من أصل 28 مباراة.

وتولى رودجرز تدريب ليستر سيتي في 27 فبراير 2019 خلفا لكلود بويل.

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حقق ليستر سيتي 96 انتصارا تحت قيادة رودجرز و37 تعادل وتلقى 71 هزيمة.

سجل لاعبو ليستر سيتي تحت قيادته 362 هدفا واستقبلوا 271 هدف.

وفاز ليستر سيتي تحت قيادة رودجرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه والدرع الخيرية.

وسيغادر مساعد المدير كريس ديفيز ومدرب الياقة البدنية جلين دريسكول النادي أيضا.

وسيقود مران الفريق والمباريات في الفترة المقبلة الثنائي آدم سادلر ومايك ستويل، حسب بيان النادي الرسمي.

ويستعد ليستر سيتي لمواجهة أستون فيلا الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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