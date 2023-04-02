عبد الحفيظ: دور المجموعات مرحلة وانتهت.. الآن سنركز على مواجهة المحلة ثم بيراميدز

الأحد، 02 أبريل 2023 - 00:27

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - سيد عبد الحفيظ

الأهلي - الإسماعيلي - سيد عبد الحفيظ

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن سعادته بتأهل فريقه لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا على أن مباراة الهلال لم تكن سهلة.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوادني بثلاثية دون رد.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "بدأنا في الفرحة بعد الهدف الثالث لأن النتيجة قبلها كانت من الممكن أن تتغير في أي لحظة".

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وأضاف "دور المجموعات مرحلة وانتهت وحققنا الهدف منها وهو التأهل لربع النهائي".

وواصل "الآن سنفتح صفحة الدوري ونبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة ثم مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وأتم تصريحاته "أي لاعب ينضم للأهلي يجب أن يكون لديه العقلية التي تستوعب الضغوط الكثيرة وحجم الجمهور".

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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