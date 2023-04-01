تعثر جديد.. تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الـ11

السبت، 01 أبريل 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

هدف أولي واتكينس مع أستون فيلا ضد تشيلسي

سقط تشيلسي مجددا على ملعبه ستامفورد بريدج بالخسارة بهدفين دون مقابل في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أولي واتكينس هدف المباراة الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة طولية من دوجلاس لويز وخطأ في التشتيت من كوكوريا ليلعب كرة ساقطة سكنت شباك كيبا.

وأصبح ابن الـ27 عاما ثالث لاعب يسجل عشرة أهداف أو أكثر في آخر ثلاثة مواسم مع هاري كين ومحمد صلاح.

أخبار متعلقة:
تشكيل الهلال - تغيير في حراسة المرمى.. وليليبو يقود الهجوم ضد الأهلي هل سيبقى لوكاكو؟ إنتر يخسر من فيورنتينا ويكرر أرقاما سلبية منذ 6 سنوات تشكيل برشلونة - جارسيا في وسط الملعب.. وألونسو قلب دفاع في مواجهة إلتشي تشكيل الأهلي - ربيعة يجاور عبد المنعم في الدفاع.. وثنائية السولية ومروان أمام الهلال

وبات واتكينس أول لاعب في أستون فيلا يسجل في خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري.

وأحرز بن تشيلويل هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ألغاه الحكم بسبب خطأ على الظهير الإنجليزي

وفي الشوط الثاني، سجل جون مكجين الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 56.

مكجين سجله هدفه الأول بعد 29 تسديدة على المرمى في الدوري هذا الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة نجولو كانتي للمرة الأولى مع تشيلسي منذ 14 أغسطس 2022، أي بعد 231 يوما.

ورفع أستون فيلا رصيده للنقطة 41 في المركز التاسع.

وتراجع تشيلسي للمركز الـ11 ليغادر النصف الأول من الجدول برصيد 38.

تشيلسي خسر مباراته العاشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجانب ثماني تعادلات.

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة الحياة بعد كين.. ماديسون يتألق وتوتنام يتعادل في أولى اختبارات مدربه الجديد التشكيل - صلاح في قيادة رباعي هجوم ليفربول.. وجاكسون ضمن 3 مستجدين في تشيلسي 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام تشيلسي مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس - صلاح في قمة تشيلسي وليفربول.. وبرشلونة في الدوري ذئب جديد ينتقل لـ لندن.. تراوري ينضم إلى فولام رسالة شديدة اللهجة لـ سيتي.. نيوكاسل يسحق أستون فيلا بخماسية دي زيربي: لا أركز مع كايسيدو الذي يريد مغادرة برايتون
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 34 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مباشر مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (0)-(0) كرواتيا.. الميدالية البرونزية دقيقة | كرة يد
سجل وخسر.. ماذا قدم مصطفى محمد في افتتاح الموسم مع نانت ضد تولوز 4 دقيقة | المحترفون
الحياة بعد كين.. ماديسون يتألق وتوتنام يتعادل في أولى اختبارات مدربه الجديد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر بسيناريو قاتل في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: مانشيني توصل لاتفاق نهائي مع منتخب السعودية.. ومدة التعاقد 29 دقيقة | السعودية
رومانو: تحديث جديد.. مفاوضات الهلال مع نيمار في مراحلها الأخيرة 42 دقيقة | ميركاتو
التشكيل - صلاح في قيادة رباعي هجوم ليفربول.. وجاكسون ضمن 3 مستجدين في تشيلسي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24