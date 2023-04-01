تعثر جديد.. تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الـ11

سقط تشيلسي مجددا على ملعبه ستامفورد بريدج بالخسارة بهدفين دون مقابل في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أولي واتكينس هدف المباراة الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة طولية من دوجلاس لويز وخطأ في التشتيت من كوكوريا ليلعب كرة ساقطة سكنت شباك كيبا.

وأصبح ابن الـ27 عاما ثالث لاعب يسجل عشرة أهداف أو أكثر في آخر ثلاثة مواسم مع هاري كين ومحمد صلاح.

وبات واتكينس أول لاعب في أستون فيلا يسجل في خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري.

وأحرز بن تشيلويل هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ألغاه الحكم بسبب خطأ على الظهير الإنجليزي

وفي الشوط الثاني، سجل جون مكجين الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 56.

مكجين سجله هدفه الأول بعد 29 تسديدة على المرمى في الدوري هذا الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة نجولو كانتي للمرة الأولى مع تشيلسي منذ 14 أغسطس 2022، أي بعد 231 يوما.

ورفع أستون فيلا رصيده للنقطة 41 في المركز التاسع.

وتراجع تشيلسي للمركز الـ11 ليغادر النصف الأول من الجدول برصيد 38.

تشيلسي خسر مباراته العاشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجانب ثماني تعادلات.