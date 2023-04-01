أرتيتا: جيسوس يستحق الهدفين اليوم.. وتابعنا مباراة سيتي وليفربول حتى نقطة معينة

السبت، 01 أبريل 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

دخلة جماهير أرسنال لـ مايكل أرتيتا

دخلة جماهير أرسنال لـ مايكل أرتيتا

ظهر مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال سعيدا بعد تسجيله مهاجمه العائد من الإصابة جابريل جيسوس هدفين، مشيرا إلى أنه وفريقه تابعوا مباراة مانشستر سيتي وليفربول حتى وصولهم إلى ملعب المباراة.

وفاز أرسنال على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، سجل فيها جيسوس ثنائية في أولى مبارياته كأساسي في الدوري بعد العودة من الإصابة.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لم أكن أعرف أنه الفوز رقم 100 لي كمدرب لأرسنال، إنه رقم رائع والآن سنحاول الذهاب للرقم التالي".

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وأضاف "كان لدينا بعض الأشياء لنقررها مع بعض الأفراد. لقد كانت أيام قليلة مقلقة لأننا لم نتمكن حتى صباح اليوم من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بعض اللاعبين سيكونون متاحين. بعد التوقف الدولي، لا تعرف ما إذا كانوا في إطار التفكير بالعودة والقيام بالأشياء اللازمة للفوز بالدوري، أنا سعيد حقا بالأداء".

وتابع "لقد جعلوا الأمر صعبا بالنسبة لنا. فقدنا الكرة في المناطق السيئة لفريق وضع أربعة لاعبين أسرع من الركض في الانتقالات. بعد ذلك، سيطرنا على المباراة ونحن جيدون جدا اليوم".

وواصل عن جيسوس "أنا سعيد جدا من أجله بعد كل العمل الذي قام به طوال الأشهر الخمسة الماضية واليوم حصل على مكافأة على ذلك".

وأتم "كنا على علم بنتيجة مان سيتي لأنها مباراة كبيرة وأردنا مشاهدة أجزاء منها. ولكن عندما وصلنا إلى هنا، كان علينا التركيز في مباراتنا وعلى ما يمكننا القيام به كفريق".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 72 في الصدارة وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي.

أرسنال ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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