مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (0) ليدز.. جووووووووول الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وليدز التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

----------------------------------------------------------------------------

ق47: جوووووووووووووول الثاني من بن وايت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: جووووول أول لأرسنال عن طريق جابريل جيسوس من ركلة جزاء

ضربة جززراء

ق11: عرضية من تشاكا ورأسية من جيسوس بجوار القائم

ق1: تسديدة من مارتينيلي بجوار القائم

ق1: تسديدة أولى من كريستنسن في الثانية 10 يتصدى لها رامسديل

بداية المباراة