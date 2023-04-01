مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (0) ليفربول.. انطلاق المباراة

السبت، 01 أبريل 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

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