انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (4) - (1) ليفربول.. انتصار كبير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بأربعة أهداف لهدف.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: تبديل ثان لسيتي بخروج جريليش ومشاركة كول بالمر.

ق83: تبديل أول لسيتي بمشاركة بيرناردو سيلفا بدلا من رودري.

ق82: تبديل لليفربول بمشاركة جيمس ميلنر بدلا من جاكبو.

ق74: جوووووووووووووول جريليش يسجل الهدف الرابع لسيتي.

ق69: 4 تبديلات لليفربول بمشاركة تسميكياس بدلا من روبرتسون، تشامبرلين بدلا من إيليوت، وربرتو فيرمينو بدلا من جوتا، وداروين نونيز بدلا من صلاح.

ق60: تسديدة مقوسة رائعة من جريليش حولها أليسون لركلة ركنية.

ق54: جووووووووووووول ثاااااااااالث لسيتي عن طريق جوندوجان بعد متابعته تصدي أرنولد لتسديدة ألفاريز.

ق46: جووووووووووووول ثاااااان لسيتي عن طريق دي بروين بعد عرضية زاحفة من محرز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابيي بهدف لمثله.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: مطالبات بطرد رودري بعد ارتكابه لمخالفة ثانية عقب دقيقة من حصوله على إنذار لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق28: جووووووووووول سيتي يدرك التعادل بعد بينية زاحفة من جريليش حولها ألفاريز في الشباك.

ق27: جريليش يتألق أمام انفراد صلاح ويمنعه من تمرير الكرة لجوتا المنفرد كليا.

ق22: تسديدة قوية من محرز مرت أعلى المرمى بقليل.

ق19: صلاح يحصل على إنذار بعد اعتراضه على قرار الحكم باحتساب مخالفة لصالح ناثان أكي.

ق17: جووووووووووووووووووول صلاااااااااااااااااح بووووووم، الملك المصري يتقدم لليفربول بهدف من تسديدة صاروخية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تهيأة من جوتا.

ق16: تسديدة مقوسة من صلاح تصدى لها الدفاع ومرر صلاح الكرة لإيليوت لكن تسديدته تصدى لها الدفاع كذلك.

ق15: تسديدة مقوسة رائعة من محرز من ركلة حرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق11: تسديدة من رودري تصدى لها أليسون.

انطلاق المباراة.