استراحة الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (1) (0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 31 مارس 2023 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فاركو ضد أسوان، وغزل المحلة ضد الاتحاد لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتان في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.
غزل المحلة × الاتحاد
نهاية الشوط الأول
ق 42: ميهوب يتألق ويتصدى بقدمه لانفراد محمد محمود
ق 22: جوووول أوووول.. تشارلز باسي يسجل هدف الغزل الأول، عرضية من محمد جابر وتسديدة من لمسة واحدة على الطائر تسكن الشباك.
ق 9: تسديدة من كريم مصطفى على الطائر داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.
بداية اللقاء
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فاركو × أسوان
نهاية الشوط الأول
ق 25: تسديدة صاروخية من سوكاري تمر أعلى عارضة أسوان بقليل في أخطر فرص اللقاء.
ق 7: تسديدة من رزقي حمرون يبعدها عمرو حسام لركنية
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا