استراحة الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (1) (0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فاركو ضد أسوان، وغزل المحلة ضد الاتحاد لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

غزل المحلة × الاتحاد

نهاية الشوط الأول

ق 42: ميهوب يتألق ويتصدى بقدمه لانفراد محمد محمود

ق 22: جوووول أوووول.. تشارلز باسي يسجل هدف الغزل الأول، عرضية من محمد جابر وتسديدة من لمسة واحدة على الطائر تسكن الشباك.

ق 9: تسديدة من كريم مصطفى على الطائر داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

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فاركو × أسوان

نهاية الشوط الأول

ق 25: تسديدة صاروخية من سوكاري تمر أعلى عارضة أسوان بقليل في أخطر فرص اللقاء.

ق 7: تسديدة من رزقي حمرون يبعدها عمرو حسام لركنية

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا