مؤتمر لاعب المريخ: نسعى للفوز على الزمالك

الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:00

كتب : أحمد شوقي صلاح

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

قال عمار كمال الدين لاعب المريخ إن فريقه يسعى للفوز على الزمالك ليختتم مشواره بدوري أبطال إفريقيا بأفضل شكل.

ويستضيف الزمالك منافسه المريخ اليوم الجمعة في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجوعة الرابعة.

وودع كلا الفريقين البطولة رسميا قبل خوض منافسات الجولة السادسة فيما تأهل لربع النهائي كل من الترجي وشباب بلوزداد.

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وتحدث عمار كمال الدين في مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس قائلا: "المباراة ستكون قوية بين فريقين كبار والمريخ يسعى لتحقيق الفوز في نهاية مشوار دور المجموعات للبطولة الإفريقية".

وواصل "الزمالك فريق كبير ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين وستكون مباراة الغد قوية رغم الظروف التي يمر بها المنافس".

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.

الزمالك المريخ عمار كمال الدين
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