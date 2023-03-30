مؤتمر مدرب المريخ: مواجهة الزمالك ليست ودية.. وأجهز فريقي لإفريقيا الموسم المقبل

الخميس، 30 مارس 2023 - 23:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

ريكاردو مدرب المريخ

شدد ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني أن مواجهة الزمالك لن تكون ودية كما يصورها البعض مشددا على أن اللعب خارج السودان أثر على فريقه.

ويستضيف الزمالك منافسه المريخ غدا الجمعة في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجوعة الرابعة.

وودع كلا الفريقين البطولة رسميا قبل خوض منافسات الجولة السادسة فيما تأهل لربع النهائي كل من الترجي وشباب بلوزداد.

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وتحدث ريكاردو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "المباراة بين فريقين كبار وكلاهما يرغب في الفوز في نهاية مشوار دور المجموعات للبطولة الأفريقية".

وواصل "قضيت فترة طويلة من عمري داخل مصر في مسيرتي التدريبية، وواجهت فريق الزمالك كثيرا، وأعلم قيمته وأنه يلعب للفوز دائما ونحن أيضا هدفنا الفوز".

وأكمل المدرب البرازيلي "مباراة الغد ليس مواجهة ودية كما يحاول أن يصورها البعض، وتوليت مهمة تدريب المريخ في وقت قصير قبل البطولة، وحاولت تجهيز اللاعبين بشكل سريع".

وقال ريكاردو: "لم أتعرض لهزائم ثقيلة، وحاولت تقديم مباريات جيدة، ولم تهتز شباك فريقي سوى 3 مرات فقط، وكل ما حدث هو تجهيز الفريق محليا وأفريقيا للنسخة المقبلة".

وأتم المدير الفني للمريخ "أي فريق يتمني خوض مبارياته في ملعبه وعدم خوض المريخ لمبارياته في السودان أثر على فريقه، مع تقديره للأشقاء في ليبيا ودعمهم للفريق، وفي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر سيكون الملعب جاهز لاستضافة مباريات المريخ، وكانت هذه مشكلة حقيقة للفريق في مشوراه".

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا المريخ
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