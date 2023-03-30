مؤتمر عبد المقصود: المشاكل أثرت على الزمالك.. نعتذر ولكن لا تنسوا ملحمة الفوز بالدوري والكأس

الخميس، 30 مارس 2023 - 23:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد عبد المقصود - الزمالك

قال أحمد عبد المقصود المدير الفني المؤقت للزمالك إن المشاكل الداخلية والخارجية أثرت على فريقه مؤخرا مشددا على أهمية الفوز على المريخ السوداني غدا.

ويستضيف الزمالك منافسه المريخ غدا الجمعة في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجوعة الرابعة.

وودع كلا الفريقين البطولة رسميا قبل خوض منافسات الجولة السادسة فيما تأهل لربع النهائي كل من الترجي وشباب بلوزداد.

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وتحدث عبد المقصود في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قائلا: "هدفنا الفوز بالمباراة رغم الوضع الحالي الصعب للفريق".

وواصل "الزمالك لديه أهداف كثيرة أهمها استعادة اللاعبين لثقتهم في أنفسهم خلال الفترة المقبلة".

وأردف مدرب الزمالك "الفوز في لقاء الغد مهم للجهاز الفني المنتظر تعيينه خلال الأيام المقبلة".

وأكمل عبد المقصود "الظروف عاندت الفريق ونحن حريصين على علاج الأخطاء التي حدثت في لقاء البنك الأهلي الأخير في كأس رابطة الأندية".

وواصل "هناك مشاكل خارجية وداخلية أثرت على الفريق، ومرحلة دوري أبطال أفريقيا كانت مليئة بالأحداث في وقت قصير مما أثر على نتائج الفريق".

وعن عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق قال: "عودة هامة وكان من الممكن تواجده ضد البنك الأهلي ولكننا جهزناه للقاء المريخ".

وتابع "المريخ فريق محترم ولديه جهاز فني مميز وصادفه سوء حظ في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "عدم تجميع الزمالك لنقاط في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أثر بالسلب على الفريق في الشكل العام".

وتوجه عبد المقصود برسالة اعتذار للجماهير وقال: "نعتذر للجماهير ونطالبهم بالدعم في الفترة المقبلة، وعدم نسيان الموسم الماضي والملحمة التي حققها الفريق بالفوز بالدوري والكأس والاحتفالات، وأتمنى أن يكون الفوز في لقاء الغد نقطة بداية جديدة سواء للاعبين أو للجهاز الفني الجديد".

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.

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