الثاني خارج القواعد هذا الموسم.. الإسماعيلي يتفوق على سموحة بثلاثية في شوط واحد

عادت الانتصارات لـ الإسماعيلي من جديد، وانتصر الدراويش على سموحة بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل أهداف الإسماعيلي: أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي، فيما سجل التونسي مالك بعيوي هدف سموحة الوحيد.

وحقق الإسماعيلي أول فوز له خارج أرضه منذ الانتصار على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1.

وللمرة الأولى منذ الجولة 27 من الموسم الماضي يسجل الإسماعيلي 3 أهداف خارج أرضه في الدوري المصري.

وانتصر حمزة الجمل لأول مرة مع الإسماعيلي بعد توليه المسؤولية وانتهاء المباريات الثلاث الماضية بالتعادل.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 19 نقطة ودون خسارة للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري في المركز الـ 15، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

بينما تكبد سموحة هزيمته السابعة هذا الموسم الحالي وتوقف رصيده عند 27 نقطة.









































التشكيل

قاد حسام حسن هجوم سموحة، وبدأ التونسي مالك بعيوي أساسيا في خط الوسط للمباراة الثانية على التوالي بصفوف الفريق السكندري.

وفي المقابل قاد الثنائي: عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي هجوم الإسماعيلي.

وصف المباراة

المباراة أقيمت في ظل غياب تقنية الفيديو بسبب عدم دفع اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن التقنية. (طالع التفاصيل)

كاد محمود عبد الحليم "حليمو" أن يسجل الأول لسموحة برأسية بعد ركنية نفذها مصطفى سعد لكن كرته مرت أعلى العارضة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 20 من عمر اللقاء توغل محمد الشامي من الجهة اليسرى ومرر عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء أودعها أحمد مدبولي في الشباك.

وأهدر حسام حسن فرصة التعادل لسموحة عقب انفراد لكن كرته مرت أعلى العارضة.

ومن خطأ قاتل أضاف عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الثاني بعد خطأ أحمد حكم مدافع سموحة في الدقيقة 38.

تمريرة من الهاني سليمان لمدافع سموحة الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وضغط عبد الرحمن مجدي بقوة مسجلا بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

بعد دقيقتين أرسل محمد هاشم تمريرة طولية في عمق منطقة الجزاء انفرد على إثرها محمد الشامي وسدد كرة مسجلا الهدف الثالث للدراويش.

رد سموحة جاء بتسديدة قوية من التونسي ماليك بعيوي من خارج منطقة الجزاء لم يتحرك لها محمد كوكو في الدقيقة 41.

وكاد محمد الشامي أن يسجل هدفا رابعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية أمسكها الهاني سليمان على مرتين.

لينتهي الشوط الأول بتفوق الدراويش 3-1.

في الشوط الثاني تألق كوكو وتصدى لتسديدة بعيوي وحولها لركنية في الدقيقة 58.

بدأ الإسماعيلي يدافع عن مناطقه الدفاعية واعتمد على المرتدات.

وفي الدقيقة 76 تحصل البديل محمود الشبراوي على ركلة جزاء بعد دقيقتين من نزوله عقب عرقلته من أحمد حكم.

ركلة الجزاء نفذها باهر المحمدي لكنها ارتدت من القائم لتظل النتيجة على حالها.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء تألق كوكو من جديد وتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها البديل زياد طارق.

وأهدر ياو أنور مهاجم الإسماعيلي انفرادا في الدقيقة 89 أمام الهاني سليمان بعد بينية من عمر الوحش.